Reinaldo Azambuja inaugura mais de R$ 3,4 milhões em obras de saneamento em Inocência

O governador Reinaldo Azambuja inaugurou nesta segunda-feira (18), em Inocência, R$ 3,4 milhões em obras de saneamento, que englobam a construção de um novo escritório de Atendimento ao Cliente, no valor de R$ 459 mil e a implantação do sistema de esgotamento sanitário na cidade, com a construção da Estação de Tratamento de Esgotos, investimento de R$ 2,9 milhões, ambos recursos próprios da Sanesul.

“Poucos homens públicos investem em saneamento, mas é uma das obras mais importantes, porque garantem a qualidade de vida à população da cidade. A construção da Estação de Tratamento de Esgotos, que não tinha, vai garantir a coleta e tratamento do esgoto e melhorar a vida das pessoas, porque para cada um real investido em saneamento, outros R$ 4 são economizados na saúde. Junto com o novo poço que está sendo perfurado, são mais de R$ 5 milhões investidos em saneamento em Inocência”, destacou o governador.

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) tem capacidade para tratar 10 litros de esgotos por segundo, também foram construídas duas estações elevatórias e 5.927 metros de rede coletora de esgoto. Já está em fase de notificação 399 ligações domiciliares, saindo de zero para 25% o percentual de esgotamento sanitário da cidade nesta primeira etapa de implantação. A ETE tem capacidade para atender 75% da população, com 1.200 ligações.

O escritório de atendimento ao público de Inocência possui sistema de senhas eletrônicas e de imagem e som, banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais, masculinos e femininos, garagem com almoxarifado, copa, entre outros, proporcionando segurança, organização e melhores condições de trabalho aos funcionários e atendimento para a população.

Novo poço garantirá abastecimento pelos próximos 30 anos

Além da implantação do sistema de esgotamento sanitário da cidade e do novo escritório de atendimento à população, a Sanesul está perfurando um novo poço na cidade que vai garantir o abastecimento pelos próximos 30 anos.O poço tubular profundo tem previsão de vazão de 150 mil litros de água por hora e profundidade de 700 metros.

O valor do investimento, com recursos próprios da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, é de R$ 1,4 milhão.

“A obra de perfuração deste poço, que tínhamos tanta necessidade, é uma das obras mais importantes de Inocência. O governador determinou que o poço fosse perfurado, e hoje estamos vendo esta obra em execução. É a sensibilidade de um governador que pensa em todas as cidades do estado”, afirmou o prefeito de Inocência, José Arnaldo Ferreira de Melo, durante o evento de inauguração da ETE e do escritório.

De acordo com o diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Sanesul, José Carlos Queiroz, que participou do evento, Inocência só tinha um poço e esta obra garante segurança ao sistema operacional, porque agora a cidade passará a contar com dois poços.

“A água é o bem maior na vida das pessoas, e este poço agora, que vai ter capacidade de produzir 150 mil litros de água por hora, vai trazer tranquilidade para a população”, concluiu o governador Reinaldo Azambuja.

