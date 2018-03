Novo Centro de Bovinocultura de Corte evidencia qualidade da carne sul-mato-grossense

O Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte foi instalado na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, por meio de parceria entre a CNA, Famasul e Embrapa - Foto: Portal do MS

O governador Reinaldo Azambuja inaugurou, na noite desta quarta-feira, dia 07, o centro educacional profissional que formará técnicos para o trabalho com criação e cuidados de bovinos.

Durante a solenidade, que reuniu produtores rurais e lideranças do agronegócio, Reinaldo Azambuja afirmou que Mato Grosso do Sul é destaque nos mercados consumidores de carne, e atribuiu a isso a escolha do nosso Estado para a implantação do Centro.

Para o governador, o Centro e Excelência de Bovinocultura de Corte em MS dará mais oportunidades de qualificação de mão de obra e de desenvolvimento da agropecuária, atividade que contribui para a sustentação das economias do Estado e do País.

O Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte foi instalado na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, por meio de parceria entre a CNA, Famasul e Embrapa. A unidade tem como objetivo oferecer educação profissional, na modalidade presencial e a distância, para formação de técnicos.

Com aproximadamente 3,2 mil metros quadrados, o espaço foi dotado de sete blocos e uma configuração modular moderna, com laboratórios didáticos e de informática, área de convivência e outros departamentos.