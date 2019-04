Reinaldo Azambuja estuda parcerias com prefeitos da região Sul

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja recebeu nesta quinta-feira (11.4) prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento dos Municípios da Região Sul de Mato Grosso do Sul (Conisul) e demonstrou interesse de fazer parcerias para levar mais investimentos para as pessoas, principalmente, na área de infraestrutura.

Liderados pelo prefeito Vanderley Bispo, de Japorã, os prefeitos da região Sul pediram aporte do Governo do Estado para compra de três equipamentos e insumos e colocar em operação a usina móvel de asfalto, adquirida no ano passado.

“A usina é um sonho de consumo de qualquer consórcio de prefeitos. Ela tem capacidade de produzir 80 toneladas de asfalto por dia com preço 40% inferior ao mercado”, contou Bispo. Ele pediu ainda a cedência de um servidor da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para operar o maquinário.

Reinaldo Azambuja requisitou mais informações e vai verificar se a Agesul possui algum dos equipamentos para ser doado ou se todos eles precisarão ser adquiridos. “Quero ser parceiro do consórcio. Acho que é um jeito que barateia o investimento”, disse o governador.

A mini usina de asfalto, no valor de R$ 1,48 milhão, foi adquirida por meio de uma emenda impositiva da então deputada federal Tereza Cristina, hoje ministra da Agricultura. A fonte de investimento é a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), com contrapartida dos municípios do consórcio.

Os prefeitos pediram ainda apoio financeiro para colocar em operação patrulha mecanizada, caminhões, motoniveladoras e outros equipamentos doados pela Itaipu Binacional, para serem utilizados na recuperação e conservação de estradas rurais; apresentaram um pedido de mudança nos critérios de avaliação do ICMS Ecológico; e trataram da regionalização da saúde.

O Conisul conta com 14 municípios, todos localizados na região Cone Sul do Estado: Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Fotos: Chico Ribeiro