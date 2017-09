Reinaldo Azambuja entrega pacote de obras em Aparecida do Taboado nesta terça-feira

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda no município de Aparecida do Taboado na tarde desta terça-feira (19.9). Ao chegar no município o governador concede entrevista coletiva à imprensa local e segue para fazer diversas entregas à população.

Serão entregues dezenas de unidades habitacionais rurais financiadas por meio do Programa Agricultor Tradicional. O Reinaldo Azambuja ainda inaugura uma cobertura de quadra esportiva e obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica. O último compromisso está marcado para as 16h30 e, logo após, ele retorna para Campo Grande. Confira mais detalhes.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro

