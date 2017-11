Governador entrega obras estruturantes que melhoram qualidade de vida em Nova Andradina

Pela manhã, o governador esteve na EE Professora Fátima Gaiotto Sampaio onde investimentos estaduais em parceria com o Ministério da Educação garantiram a conclusão da quadra coberta que irá beneficiar 940 alunos - Divulgação

Investimentos de infraestrutura que contemplam saneamento, moradias, pavimentação educação e segurança foram entregues pelo governador Reinaldo Azambuja nesta sexta-feira (17) durante agenda no município de Nova Andradina, onde as melhorias feitas pelo Governo do Estado somam R$ 40 milhões. Somente nas entregas de hoje foram R$ 10 milhões em investimentos.

“Isso mostra que mesmo nesse ambiente de crise que você vê agora o Estado de MS soube construir as condições de gestão para poder fazer essas entregas para beneficiar a população: habitação, saneamento, infraestrutura, ações que estão sendo feitas que com certeza melhoram a qualidade de vida das pessoas. Mesmo na crise, o Estado soube ser econômico para investir nas pessoas”, afirmou, sobre as entregas.

Pela manhã, o governador esteve na EE Professora Fátima Gaiotto Sampaio onde investimentos estaduais em parceria com o Ministério da Educação garantiram a conclusão da quadra coberta que irá beneficiar 940 alunos.

Na sequência, inaugurou a obra de ampliação da estação de tratamento de esgoto da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). Com outra estação em fase de licitação, a previsão é que o município passe a ter cobertura em 75% dos domicílios. “Investir em saneamento poucos políticos e poucas pessoas gostam. Até porque é uma obra que quando você faz fica enterrada, a estação de tratamento fica distante da cidade e ninguém vê, mas as melhorias na saúde e na qualidade de vida à população são enormes”, comentou o governador.

Ele esteve também no local que está em construção o Anel Viário de Nova Andradina, onde os trabalhos estão em ritmo acelerado com 70% já executados. Paralisada há 13 anos, a obra inclui pavimentação de 1.780 metros da BR-376 até chegar à MS-473. Ela irá desviar por fora da cidade pelo menos mil caminhões que hoje passam pelo Centro no período da safra.

Habitação

Na agenda, o governador também entregou as chaves para 52 famílias que vão morar no conjunto Almesinda Costa Souza, construído por meio da parceria entre Prefeitura, Governo do Estado e União. “Estamos fazendo a entrega de 52 unidades, mas aqui são 200 casas a serem construídas”, lembrou.

Para os beneficiados, a entrega foi a realização de um sonho. É o caso da auxiliar Lenilda Pereira que irá morar em uma das casas com o marido e a filha de oito anos. “Estava esperando por uma casa própria há uns 20 anos, desde que saí da casa da minha mãe”, contou.

O motorista Edson Carlos Pires, de 35 anos, explicou que a prestação de sua nova casa é menor que o aluguel. “Foi bastante batalha, luta, a gente pagava aluguel e é difícil porque motorista não ganha muito bem. Para mim e minha esposa é um sonho que se realiza. Não tenho nem palavras para dizer o que estou sentindo agora”, disse, emocionado.

Ainda na área da habitação, Reinaldo Azambuja assinou convênios para repasse de recursos que serão usados pela Prefeitura para substituição de oito moradias precárias, além da aquisição de material de construção para concluir as obras no conjunto habitacional Bela Vista II, beneficiando outras 20 famílias.

“Eu sou contra deixar obra inacabada. Eu acho que qualquer governante tem que dar continuidade nas obras, independente se foi ele quem começou ou não”, ressaltou, sobre a postura da gestão estadual que está finalizando 234 obras inacabadas por todo Mato Grosso do Sul.

Presente nas entregas, o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, destacou o trabalho conjunto que vêm sendo executado nos municípios. No caso dos residenciais, por exemplo, as famílias são beneficiadas com imóveis em vias pavimentadas, com infraestrutura completa. “Os investimentos feitos no município de Nova Andradina nos últimos anos são maiores que em toda a história do município”, destacou.

Estiveram também presentes no evento, os deputados Paulo Corrêa, Onevan de Matos, Renato Câmara, além de autoridades, vereadores e prefeitos da região. Foram entregues ainda as obras de drenagem e pavimentação no residencial Francisco Alves e do Núcleo Regional de Inteligência da Polícia Civil.

Na área da saúde, Nova Andradina recebeu do Governo no último ano leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e equipamentos como o de tomografia que ajudam a regionalizar o atendimento. Estão previstas ainda as entregas de leitos de UTI neonatal e um equipamento de ressonância magnética.

Incentivo ao esporte

Diretor da escola que recebeu a quadra, Ademael Rocha Júnior, contou que o novo espaço empolgou os estudantes que já possuem histórico de práticas esportivas, inclusive, representando o Estado em várias competições nacionais. “Aqui é mais um espaço para que a gente consiga trazer essa molecada para dentro da escola e oferecer para os nossos alunos uma boa infraestrutura de esportes”, afirmou.

Ele lembrou que a construção da quadra estava parada há cinco anos e os entulhos incomodavam toda a comunidade escolar. “Mas agora, finalmente, concluímos está joia. É muito importante isso aqui para nós e a comunidade está muito satisfeita com esse resultado”, completou.

Gestão municipalista

Prefeito de Nova Andradina, José Gilberto Garcia agradeceu o apoio da gestão estadual e os investimentos em obras estruturantes que contribuem para o desenvolvimento do município, como a construção do Anel Viário. “Em tudo que temos pedido o Governo tem respondido prontamente”, destacou. “As casas que aqui estão sendo feitas são com infraestrutura completa, drenagem pavimentação e iluminação para as pessoas morarem com dignidade como tem que ser”, completou.

“A lógica que construímos é de um Governo parceiro das gestões municipais. Soubemos fazer o dever de casa, com investimentos nos 79 municípios”, ressaltou Reinaldo Azambuja. “Mesmo na crise, o Governo tem sido aberto a construir parcerias para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, finalizou.