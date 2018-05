Reinaldo Azambuja entrega obras em Rio Brilhante e Juti nesta sexta-feira

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja entregará obras de infraestrutura urbana e rural nos municípios de Rio Brilhante e Juti nesta sexta-feira (11.5). Além de inaugurar as melhorias que contribuem para a qualidade de vida da população, o chefe do Executivo Estadual lançará novos investimentos – que somam R$ 10,8 milhões em Rio Brilhante e R$ 6 milhões em Juti.

A agenda de trabalho iniciará por Rio Brilhante, onde o governador entregará uma ponte de concreto construída sobre o córrego Bálsamo (R$ 2,1 milhões). Lá, ele ainda libera recursos para obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais no bairro Nova Rio Brilhante (R$ 5 milhões); abre licitação para obra de captação de água da Sanesul (R$ 1,1 milhão); e autoriza o início das obras de rede coletora de esgoto (R$ 2,7 milhões) e de construção do Quartel do Corpo de Bombeiros (R$ 1,8 milhão).

Em Juti, Reinaldo Azambuja vai entregar as obras de restauração de pavimento em diversas ruas (R$ 489 mil), de drenagem de águas pluviais e contenção de erosão (R$ 4,4 milhões), de reforma geral da Escola Estadual 31 de Março (R$ 665 mil) e de construção duas pontes de concreto, uma sobre o rio Amambai (R$ 2 milhões) e outra sobre o rio Taquara (R$ 943 mil).

No pacote de novos investimentos autorizados pelo governador estarão: início da obra de pavimentação e drenagem na Rua Donizeth Ferreira da Costa (R$ 2,3 milhões), abertura de licitação para construção de uma estação de tratamento de esgoto (R$ 2,8 milhões), liberação de recursos para custeio do Hospital Municipal Santa Luzia (R$ 250 mil – emenda do deputado Geraldo Resende) e abertura de licitação para pavimentação e drenagem nas ruas Presidente Vargas, Duque de Caxias e Mato Grosso.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro