Reinaldo Azambuja entrega obras em Nova Andradina e Vicentina nesta sexta-feira

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda de trabalho no interior de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (16.11), data em que obras de habitação, infraestrutura e saneamento serão entregues à população de Nova Andradina e Vicentina. Confira abaixo os horários dos compromissos.

Nova Andradina

No município o governador entrega à comunidade escolar da EE Professora Fátima Gaiotto Sampaio a obra de cobertura da quadra de esportes. Cerca de mil alunos matriculados na escola vão encerrar o ano letivo com um novo espaço para as atividades de esporte e lazer. O local recebeu investimentos de R$ 342,3 mil – fruto de parceria entre o Governo do Estado e o Ministério da Educação.

Em seguida, na avenida Hildebrando Neno de Aragão, esquina com a rua Lourenço Ferreira Lopes, no bairro Universitário, Reinaldo Azambuja entrega as 52 moradias na etapa II do Conjunto Almesinda Costa Souza (R$ 3.827.051,28); inaugura a obra de execução de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (R$ 2.900.650,68); entrega a obra de esgoto para atender o Hospital do Câncer (R$ 2.468.216,09); inaugura a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no residencial Francisco Alves (R$ 1,56 milhão); e anuncia a criação e fomentação de Núcleo Regional de Inteligência da Polícia Civil em Nova Andradina.

Vicentina

O segundo município visitado nesta sexta-feira (17.10) será Vicentina. O governador Reinaldo Azambuja entrega a obra de construção de 100 unidades habitacionais do loteamento Alto do Barreirão. Construídas por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, as moradias receberam um total de R$ 5,3 milhões de investimentos, fruto da parceria entre as três esferas do Executivo. Do total de recursos, R$ 327.354,49 foram de contrapartida do Governo do Estado – aplicados na infraestrutura externa do residencial e na edificação das casas. O restante foi empregado pela União e pela Prefeitura. A solenidade de entrega será realizada na rua Projetada A.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro