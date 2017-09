Reinaldo Azambuja entrega obras em Inocência e autoriza novos investimentos

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja cumpre extensa agenda de trabalho na Costa Leste de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (18.9). Reinaldo Azambuja passará por Água Clara, Inocência e Cassilândia. Em Inocência, o chefe do Executivo Estadual vai entregar obras de infraestrutura, saneamento e habitação, e autorizar novos investimentos.

Obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas da chuva serão entregues nos bairros Jardim Bom Jesus, Jardim Pantanal e Jardim Alvorada serão entregues pelo governador. Juntos, os empreendimentos somam R$ 1,4 milhão de investimentos. Ele ainda vai inaugurar a obra da Estação de Tratamento de Esgoto (R$ 2,9 milhões) e oficializar a entrega do escritório de atendimento ao cliente da Sanesul (R$ 459,1 mil), além de entregar 36 casas no Jardim dos Estados (R$ 461,1 mil).

Também haverá lançamento de novos investimentos. O governador vai autorizar o início da obra que vai asfaltar e drenar a rua Albertina Garcia Dias, entre a travessa Urota Garcia Maia e a avenida Três Lagoas (R$ 482,1 mil); o início do processo licitatório que vai contratar uma empresa para pavimentar, drenar e recapear diversas ruas do município (R$ 2 milhões estimados); e assinar contrato com 30 famílias beneficiárias do Programa Lote Urbanizado, no Residencial Osvaldo Faria de Souza (R$ 292,7 mil).

Entre investimentos entregues e lançados na agenda desta segunda-feira (18.9), o Governo do Estado investe R$ 8,1 milhões em Inocência. Confira mais detalhes.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro

