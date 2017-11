Reinaldo Azambuja entrega obras e lança investimentos em Dourados, Tacuru e Iguatemi

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja cumpre expediente de trabalho no interior de Mato Grosso do Sul para entregar obras e lançar novos investimentos. Nesta sexta-feira (23.11), o chefe do Executivo Estadual estará em Dourados, Tacuru e Iguatemi. Confira abaixo os detalhes das agendas.

Dourados

10h – Descerramento da placa da pavimentação, drenagem de águas pluviais e rotatória de acesso ao Núcleo Industrial (R$ 9.974.593,25).

Local: MS-156 – Núcleo Industrial de Dourados.

10h45 – Solenidade de lançamento e entrega de obras para o Município.

Local: Associação Comercial e Empresarial de Dourados – Avenida Joaquim Teixeira Alves, 1.480 – Centro.

– Autorização de licitação para obra de construção do Hospital Regional da Grande Dourados (R$ 34,4 milhões);

– Assinatura de Termo de Contratualização entre o governo estadual, Prefeitura de Dourados e Hospital Evangélico (R$ 92,5 mil/mês);

– Assinatura da ordem de serviço para obra de restauração funcional da Avenida Marcelino Pires, Weimar Torres e Joaquim Teixeira Alves (R$ 26,3 milhões);

– Entrega da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais em diversos bairros (R$ 11,8 milhões);

– Entrega da obra de pavimentação asfáltica na MS-156, construção do acesso à pista de teste do Detran (R$ 2,2 milhões);

– Entrega de Equipamentos de Proteção Individuais – EPIs para o Corpo de Bombeiros de Ponta Porã, Caarapó, Amambai, Dourados, Fátima do Sul e Maracaju (R$ 456,1 mil);

– Entrega de 18 viaturas para Polícia Militar e DOF (R$ 2,2 milhões).

Tacuru

12h30 – Solenidade de entrega diversas obras para o Município.

Local: Rua Varcelina de Lina Alvarenga, s/n – Centro.

– Entrega da obra de Construção do Centro de Eventos da Melhor Idade (R$ 240 mil);

– Entrega da obra de implantação de uma ETE – Estação de Tratamento de Esgoto (R$ 3,3 milhões);

– Entrega de quatro pontes de concreto armado (R$ 2,7 milhões).

Iguatemi

15h – Solenidade de entrega e anúncio de obras para o Município.

Local: Rua Ramão Rodrigues, esquina com Avenida Presidente Vargas – Vila Rosa.

– Entrega da obra de construção de 30 unidades habitacionais do Loteamento Élida Lopes Nogueira (R$ 528 mil).

– Assinatura de autorização para retomada da obra de construção de 120 unidades habitacionais do Loteamento Waloszek Konrad (R$ 7,4 milhões);

– Entrega da obra de perfuração e ativação de um poço tubular profundo (R$ 7713 mil);

– Entrega da obra de construção de um reservatório elevado de concreto armado (R$ 1 milhão);

– Entrega de cinco pontes de concreto armado (R$ 3,1 milhões);

– Assinatura de autorização para licitação da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais e restauração de vias na Vila Rosa (R$ 5,9 milhões);

– Entrega da obra de reforma da Delegacia de Polícia Civil (R$ 513,9 mil).

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro