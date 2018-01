Reinaldo Azambuja entrega obra e recebe homenagem de paciente na região Norte

O governador Reinaldo Azambuja vistoriou obra, fez várias entregas e recebeu uma homenagem inesperada nesta quinta-feira (4) - Fotos: Chico Ribeiro

O governador Reinaldo Azambuja vistoriou obra, fez várias entregas e recebeu uma homenagem inesperada nesta quinta-feira (4), em Rio Verde – a 208 quilômetros de Campo Grande, na região Norte do Estado. Os investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul no município ultrapassaram a marca de R$ 20 milhões.

Washington Jeferson Castro fez questão de entregar uma placa de agradecimento a Reinaldo Azambuja pela implantação da hemodiálise em Coxim. Ele contou que, doente, precisava viajar de ônibus, três vezes por semana, para fazer o tratamento em Campo Grande.

“Contra a vontade de muitos, inclusive do Ministério da Saúde que não queria que a gente implantasse porque diz que a gente só pode em região que ultrapasse o montante de 500 mil moradores, implantamos a hemodiálise em Coxim, que hoje atende toda a região Norte, muito mais perto de vocês. E graças a Deus, você [Washington] teve a benção do transplante. Não precisa mais fazer hemodiálise. É por isso que, muitas vezes, a gente precisa enfrentar esses desafios”, disse o governador.

Coxim recebeu a implantação do setor de hemodiálise na Caravana da Saúde. A unidade foi implantada no Hospital Regional Doutor Álvaro Fontoura Silva, com 18 equipamentos novos, acabando com a agonia de pacientes que precisavam viajar até a Capital.

Obra emblemática

A agenda do governador começou com a visita a uma obra emblemática: a restauração asfáltica de 7.800 quilômetros da rodovia MS-427. Reinaldo Azambuja destacou que o investimento irá potencializar o turismo na região por fazer a ligação até pontos turísticos.

“Nós já estamos na metade dessa obra emblemática, que é a restauração da MS-427, que liga a saída da cidade até os balneários, com ciclovia. É uma obra que vai melhorar muito a região e fomentar o turismo”, disse.

A ligação do entroncamento com a BR-136 ao balneário Sete Quedas já está 44% concluída. A restauração inclui a construção de uma ciclovia e está orçada em R$ 7,266 milhões de recursos próprios do Estado.

Ponte





Outra entrega importante foi a da ponte de concreto armado sobre o córrego Fortaleza – um investimento de R$ 736.277,87 do Governo do Estado. O agricultor Valdir Jesus da Silveira explicou que é uma reivindicação antiga e necessária para facilitar e melhorar o escoamento de aproximadamente 400 mil toneladas de grãos.

“Há três anos que a gente solicita uma ponte para atender a região que é a maior produtora de Rio Verde. Sempre foi uma luta para escoar os produtos. Isso vai facilitar muito para nós. Todo ano tínhamos que fazer a manutenção da ponte. Uma ponte de madeira não aguenta uma carreta de 75, 80 toneladas. Isso sempre foi um caos para nós”, contou.

O governador assinou ainda um investimento de R$ 2,5 milhões para a primeira etapa de recapeamento das ruas de Rio Verde. O investimento total será de R$ 5 milhões. Ele explicou que esse é um compromisso dele com o município.

Saneamento

Também foram inauguradas obras para ampliar o sistema de abastecimento de água. Com recursos próprios e federais, o Governo do Estado entregou cinco reservatórios e implantou cinco estações elevatórias, de tratamento e execução de 16.902 metros de rede de distribuição de água e implantação de adutoras, totalizando R$ 5,807 milhões de investimentos.

Reinaldo Azambuja descerrou também a placa da obra de reforma e ampliação do escritório de atendimento ao público da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul), que incluiu a construção de garagem e almoxarifado, no valor de R$ 524.416,34. Foi entregue ainda um caminhão para a empresa no município, adquirido por R$ 154 mil e que vai melhorar o atendimento aos usuários. Ele explicou que os investimentos foram planejados para atender Rio Verde por mais 20 anos, garantindo fornecimento de água para a população e um bom atendimento.

Habitação

Ainda em Rio Verde, o governador inaugurou as bases para o início da construção de 40 unidades habitacionais do Jardim Aeroporto II, construídas com recursos próprios do Estado, no valor de R$ 425.679,29. E assinou um termo de compromisso de doação de um imóvel da Sanesul para o município, para a instalação de um cartório eleitoral.

Participaram dos atos os prefeitos de Camapuã, Sonora, Coxim, Alcinópolis, Costa Rica, Pedro Gomes, os deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet e os estaduais Junior Mochi, Beto Pereira e Enelvo Felini. Veja mais fotos.