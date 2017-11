Reinaldo Azambuja entrega obra de esgoto que garante 100% de tratamento em Alcinópolis

Campo Grande (MS) – A população de Alcinópolis, no norte de Mato Grosso do Sul, ganha mais qualidade de vida com a universalização do saneamento básico no município. Nesta quarta-feira (8.11), o governador Reinaldo Azambuja visita o município para entregar a obra de construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que recebeu investimento de R$ 4,3 milhões.

Localizada às margens da BR-359, a ETE tem capacidade para processar uma vazão média de 10 litros de esgoto por segundo (l/s), possui mais de 15 mil metros de rede coletora e atende 100% da cidade com esgoto tratado. São 676 ligações domiciliares que beneficiam diretamente cerca de seis mil pessoas.

Por intermédio da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul), o Governo do Estado também construiu um novo escritório de atendimento ao cliente em Alcinópolis – recursos de R$ 368 mil. O prédio propicia organização, segurança e melhores condições de trabalho aos funcionários e ao patrimônio da empresa. A unidade conta com dois postos de atendimento, sistemas de senhas eletrônicas e de imagem e som; banheiros, abrigo de veículos, muro, calçadas, paisagismo e móveis.

Somados, os investimentos da estatal em Alcinópolis chegam a quase R$ 4,7 milhões, proporcionando melhor qualidade de vida e contribuindo para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento da região.

Habitação

O governador Reinaldo Azambuja também entrega à população 50 moradias no residencial Bom Retiro. Contratadas em 2016, as unidades habitacionais serão repassadas aos beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida. Parceria entre Estado, Município e União permitiu o aporte de R$ 3,2 milhões, sendo R$ 656.521,74 do Estado, R$ 2.450.000,00 da União e R$ 107.549,76 da prefeitura de Alcinópolis, que também doou o terreno para a construção.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro