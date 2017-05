Reinaldo Azambuja entrega 32 viaturas para municípios da Grande Dourados

Oito municípios da região da Grande Dourados vão receber 32 viaturas neste sábado (20). Os veículos serão entregues pelo governador Reinaldo Azambuja em solenidade marcada para às 9h30 no Salão de Eventos do Sindicato Rural, que fica na Rua Valério Fabiano, 100 – Jardim Alhambra, em Dourados, durante a 53ª Expoagro.

As entregas fazem parte do programa MS Mais Seguro, maior programa estadual de investimentos em segurança pública, que tem investimento total de R$ 114 milhões para compras de viaturas, armamentos, equipamentos radiocomunicação e reformas.

Serão beneficiadas com viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros as cidades de Dourados (18 carros), Caarapó (3), Douradina (1), Laguna Carapã (1), Itaporã (1), Fátima do Sul (4), Rio Brilhante (3) e Vicentina (1). Do total de carros, 14 vão para a Polícia Militar, 13 para a Polícia Civil e cinco para o Corpo de Bombeiros. A entrega representa R$ 5.091.861,00 de investimentos.

Expoagro

O Governo do Estado marcou presença na abertura da 53ª Expoagro no dia 13 de maio, quando foi entregue uma patrulha mecanizada para 67 famílias de pequenos agricultores do Assentamento Amparo, em Dourados. Adquirido pelo valor de R$ 142 mil, o equipamento foi repassado pela vice-governadora Rose Modesto e pelos secretários estaduais Eduardo Riedel (Segov) e Jaime Verruck (Semagro).

Em sua 53ª edição, o maior evento do setor na região traz de 12 a 21 de maio as novidades do mercado agrícola e pecuário, exposições, leilões, shows musicais, entre outras atrações.

