Reinaldo Azambuja é o 3° governador que mais cumpre promessas no Brasil

O sul-mato-grossense subiu da 4ª para a 3ª posição entre os 27 governadores - Foto: Divulgação/Assessoria

Nova atualização do levantamento “As promessas dos políticos”, do site de notícias G1, coloca o governador Reinaldo Azambuja como o terceiro maior cumpridor de promessas no Brasil. O sul-mato-grossense subiu da 4ª para a 3ª posição entre os 27 governadores depois da revisão dos compromissos dos gestores do Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí e São Paulo.



Na primeira publicação do levantamento, Reinaldo Azambuja tinha cumprido sete dos 24 compromissos assumidos. Após atualização nesta semana, a quantidade subiu para oito. Foi acrescentada na lista dos compromissos realizados a criação do “Programa de Reforma e Ampliação”, cuja implantação está prevista para 2020, constando inclusive no orçamento do Governo do Estado e no Plano Plurianual 2020/2023.

A ferramenta classifica as promessas dos políticos nas categorias: “cumpriu”, “em parte”, “não cumpriu ainda” e “não avaliada”. Dos 24 compromissos assumidos por Reinaldo Azambuja na campanha eleitoral de 2018, oito foram totalmente cumpridos (33,33%), outros oito não foram cumpridos ainda (33,33%), sete foram realizados em parte (29,16%) e um não foi avaliado (4,18%). O governador tem até 2022 para executar todas as promessas.



Com a nova classificação, Reinaldo Azambuja está atrás apenas dos gestores do Espírito Santo, Renato Casagrande (44,11%) e Amazonas, Wilson Lima (43,90%). O sul-mato-grossense se manteve à frente dos governantes do Ceará, Camilo Santana (31,57%); Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva (30,76%); Sergipe, Belivaldo Chagas (25,92%); São Paulo, João Doria (24,32%); e Goiás, Ronaldo Caiado (23,80%).

O levantamento do G1 ainda avaliou as promessas do presidente Jair Bolsonaro. No primeiro ano do mandato, o governante conseguiu cumprir 16 dos 58 compromissos assumidos com os eleitores – o equivalente a 27,58% das promessas. Entre as propostas honradas estão a diminuição de servidores comissionados e o pagamento do 13° salário para quem recebe Bolsa Família.