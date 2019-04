Reinaldo Azambuja e João Dória debatem temas de interesse mútuo entre Mato Grosso do Sul e São Paulo

Campo Grande (MS) – Temas de interesse mútuo de Mato Grosso do Sul e São Paulo foram debatidos nesta quarta-feira (3) entre os governadores Reinaldo Azambuja e João Dória. A conversa dos governantes foi pautada pelo represamento de recursos federais para os estados e o pacto federativo.

Reinaldo Azambuja está em São Paulo para participar de uma das maiores feiras de turismo das américas, a World Travel Market Latin America, onde serão expostas as belezas naturais de Mato Grosso do Sul. Ele aproveitou a agenda de trabalho para tratar de projetos de desenvolvimento econômico com João Dória.

“É momento de alinharmos as impressões comuns aos dois estados, como o pacto federativo e a cessão onerosa do pré-sal”, disse o governador sul-mato-grossense. Os temas vêm sendo amplamente discutidos pelos 27 governadores e a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro.

Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou lançar medidas de apoio à recuperação do poder fiscal de estados e municípios. A partilha da cessão onerosa, que distribui verbas obtidas com o leilão do pré-sal foi um dos compromissos assumidos por Paulo Guedes.

Alterações na Lei Kandir, que isenta o pagamento de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) as exportações de produtos primários e semielaborados ou serviços, também foram debatidas no encontro, que contou com a presença do secretário Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica).

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)