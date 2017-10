Reinaldo Azambuja diz que é preciso fortalecer a igualdade racial para dar fim a intolerância em MS

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja disse que é preciso fortalecer as políticas públicas da igualdade racial para dar fim a intolerância em Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (16.10), Reinaldo Azambuja abriu o 1º Encontro Interministerial de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial no Estado afirmando que é momento de perpetuar ações de Governo para combater o preconceito e a intolerância.

“O Estado vem criando e fortalecendo estruturas de governo para criamos políticas públicas efetivas e duradouras no momento em que a intolerância aumenta na nossa sociedade. Precisamos reafirmar a questão da liberdade e das diferenças. E as nossas subsecretarias da Igualdade Racial, Mulher, Jovem, Indígenas e LGBT estão aqui para promover a discussão de qual política pública queremos para Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Criadas em 2015, as subsecretarias fortalecem a cidadania em Mato Grosso do Sul. “Com o trabalho dessas pastas saímos do discurso para a prática, para ajudar na construção de três pilares fundamentais para nosso País: direitos humanos, liberdade e paz. Nesse sentido, estamos à disposição para evitarmos que o país entre no processo da desconstrução da cidadania”, falou o secretário estadual de Cultura e Cidadania Athayde Nery.

Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial

As tratativas do 1º Encontro Interministerial de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial em Mato Grosso do Sul acontecem durante os dias 16 e 17 de outubro no auditório da Assomasul, em Campo Grande. Conselhos de direitos, representantes e lideranças comunitárias dos quilombolas, matriz africana e movimento negro participam dos debates, além de gestores estaduais, municipais e o grupo de trabalho interministerial de Políticas Públicas de Promoção de Igualdade Racial do Governo Federal, em parceria do Ministério de Direitos Humanos e da Secretaria Especial de Políticas da Promoção da Igualdade Racial (Seppir).

“Esse encontro objetiva a aproximação do Governo Federal com o Estado e os municípios. Aqui vamos propor a adesão dos municípios ao Sinapir (Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial), para que através desse sistema os municípios consigam recursos para estruturação de órgãos municipais e desenvolvimento de políticas de promoção de igualdade racial”, explicou o subsecretario estadual de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial e da Cidadania, Leonardo de Oliveira Melo.

Com 55% da população estadual declarada negra e parda (IBGE 2016), Mato Grosso do Sul possui 1,8 mil famílias quilombolas em 22 furnas de 15 municípios; 300 grupos capoeiras; cerca de três mil cidadãos de religiões africanas; 700 famílias ciganas não-nômades; e povos de diferentes raças – haitianos, árabes e outros historicamente segregados.

