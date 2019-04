Reinaldo Azambuja destaca papel democrático do Exército Brasileiro

Governador prestigiou 371 anos de criação do Exército

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja prestigiou nesta quarta-feira (17.4), no Comando Militar do Oeste, a solenidade de comemoração dos 371 anos de criação do Exército Brasileiro e destacou o papel dos militares na defesa da democracia brasileira e em momentos de emergência, como a greve dos caminhoneiros do ano passado.

“O Exército é um ponto de equilíbrio da democracia brasileira. Além de ser uma das instituições que tem maior respeito da sociedade pelo trabalho, pela confiança, pelo que eles construíram nesses anos, ele é um ponto de equilíbrio da Carta Constitucional para os dois lados, tanto os excessos daqueles que pregam a esquerda, como a extrema direita. O Exército é um ponto de equilíbrio para que nós continuarmos no regime democrático, com as instituições funcionando, e ele cumprindo o seu papel de defender a nossa pátria”, afirmou o governador.

Durante a cerimônia, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e o comandante do Corpo de Bombeiros, Joilson Alves do Amaral, receberam a Medalha Ordem do Mérito Militar.

O Dia do Exército relembra e homenageia os atos heróicos de brasileiros que se uniram em 1648 para defender a soberania do Brasil contra a invasão holandesa, na 1ª Batalha dos Guararapes, em Jaboatão/PE.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação.

Foto: Chico Ribeiro.