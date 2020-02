Reinaldo Azambuja destaca apoio da Assembleia Legislativa e anuncia digitalização de 80 serviços públicos

Campo Grande (MS) – Na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (4.2), o governador Reinaldo Azambuja destacou o apoio da Casa de Leis e dos outros poderes para superar as dificuldades durante o período de crise nacional e afirmou que Mato Grosso do Sul será “o estado mais digital do país”.

“De pronto, cumpre-me o dever de dividir especialmente com esta Assembleia os méritos pela superação das enormes dificuldades neste período, assim como reconheço e agradeço a preciosa colaboração dos demais Poderes. Nunca é demais lembrar que o Mato Grosso do Sul atravessou esta longa tormenta nacional de pé, sem atrasar uma única vez os salários do funcionalismo, o pagamento do 13º e a manutenção dos serviços públicos essenciais”, afirmou Reinaldo Azambuja.

A Assembleia Legislativa, segundo ele, foi responsável ao dar apoio ao governo em medidas duras e até impopulares que permitiram manter Mato Grosso do Sul com as contas equilibradas, enquanto outros estados atrasam salários e não conseguem fazer investimentos em áreas essenciais. Entre as medidas de austeridade tomadas pelo governador Reinaldo Azambuja está a redução do tamanho da própria máquina pública, para a menor estrutura administrativa do país, ao lado de Goiás.

O resultado está em vários indicadores. Mato Grosso do Sul é o 4º estado que mais investe no país, com obras nos 79 municípios, o 5º estado mais competitivo do Brasil, o 4º mais seguro, o 5º em geração de empregos e o mais transparente do Brasil. Reinaldo Azambuja afirmou ainda ter convicção de que o pior momento econômico já passou. “Quero dividir com os senhores parlamentares o meu otimismo com a retomada do crescimento, a partir deste ano. Nossas expectativas são muito positivas e esperamos estar virando esta página triste da nossa história nacional”, disse o governador.

Serviços digitais

Já com relação à digitalização, ele afirmou que serão dezenas de serviços públicos, já em um primeiro momento. “Vamos cometer a ousadia de ser o estado mais digital do país, lançando um audacioso programa de digitalização de serviços públicos estaduais. Serão mais de 80 serviços, inicialmente, na largada! E queremos continuar progredindo nesta direção, porque este é o contorno do futuro”.

Reinaldo Azambuja declarou ainda que Mato Grosso do Sul está “caminhando rapidamente para ser o primeiro estado do Brasil a atingir 100% de saneamento básico”, que é um dos poucos estados que investiram no processo de regionalização do atendimento à saúde, destacou a melhora no aprendizado dos alunos e a ampliação das escolas de tempo integral, além da redução de todos os crimes.

Ele afirmou também que o governo continuará a fazer as reformas para manter um modelo de austeridade, eficiência e qualidade do gasto público e vai continuar ouvindo as pessoas, a exemplo do que fez durante a construção do PPA (Plano Plurianual).

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro