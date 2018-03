Reinaldo Azambuja define novos investimentos para Anaurilândia

Junto dos vereadores e secretários municipais, eles trataram sobre a liberação de recursos para as áreas da saúde, infraestrutura, saneamento, habitação e turismo - Fotos: Edemir Rodrigues

O governador Reinaldo Azambuja e o prefeito de Anaurilândia, Edinho Takazono, definiram nesta quarta-feira (7) novos investimentos para o município. Junto dos vereadores e secretários municipais, eles trataram sobre a liberação de recursos para as áreas da saúde, infraestrutura, saneamento, habitação e turismo.

“Nos próximos dias vamos a Anaurilândia com novos investimentos para a população”, afirmou Reinaldo Azambuja. Também participaram do encontro os secretários estaduais de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, e de Administração, Carlos Alberto de Assis; os deputados estaduais Barbosinha, Beto Pereira, Mara Caseiro e Renato Câmara; e a presidente do Hospital Sagrado Coração de Jesus, Maria Bezerra.