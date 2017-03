Reinaldo Azambuja define com prefeito Odilson Soares investimentos em Bonito

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja e o prefeito de Bonito, Odilson Soares, defiram na manhã desta quinta-feira (2) diversos investimentos de infraestrutura e pavimentação para o município. Entre os assuntos debatidos na reunião constam o andamento das obras de da Estrada do Curê e da MS-382, que dá acesso a Gruta do Lago Azul, o projeto do Corpo de Bombeiros, a recuperação da MS-178, no trecho entre a rotatória do Balneário Municipal e o centro da cidade e da realização de uma operação tapa-buracos.

O município tem recebido atenção especial do governador e no último ano duas importantes obras para o turismo da Serra da Bodoquena foram retomadas. A primeira é conclusão do asfalto na região conhecida como Passo do Curê, que é rota de importantes destinos turísticos da região sudoeste do Estado, como o Recanto Ecológico Rio da Prata, a Lagoa Misteriosa e o Buraco das Araras. Interligando ainda o município de Bonito ao conhecido Corredor Turístico, assando por Bodoquena, Miranda e Corumbá.

Ao todo estão sendo investidos R$ 20,2 milhões para pavimentar 17 quilômetros, que vão do entroncamento da BR-267 em Jardim ao entroncamento da MS-382, próximo ao aeroporto de Bonito. Os recursos são do Ministério do Turismo, com contrapartida de R$ 16,7 milhões e do Estado, com R$ 3,5 milhões.

Já na MS-382, que dá acesso ao cartão postal do município, a Gruta do Lago Azul, o investimento é de R$ 21 milhões, também com contrapartida do Estado. O trecho de 17 km quilômetros, que vai de Bonito até a Gruta, já está sendo pavimentado e a previsão é que também seja concluído até o final de 2017.

Azumbuja e Odilson também discutiram sobre a necessidade de cuidados com a Rodovia do Turismo, que dá acesso a importantes passeios do município e a recuperação da entrada da cidade, que é um clamor antigo da população. O governador se comprometeu a realizar a obra em conjunto com o município, destacando a ‘importância da revitalização da área urbana de Bonito’.

Nesse sentido, também foram firmados acordos para tapa-buracos na cidade e reforçado que o projeto arquitetônico do Corpo de Bombeiros já está sendo concluído. “Um município como Bonito merece uma estrutura diferenciada, por isso o projeto está levando um tempo maior para ser concluído. Mas não tenho dúvidas que vamos dar início a essa obra e entrega-la brevemente”, finalizou.

O governador Reinaldo Azambuja informou ainda que o município foi contemplado com duas emendas dos deputados federais Elizeu Dionísio e Teresa Cristina, que garantiram R$ 1 milhão (R$ 500 mil de cada) em investimentos para a malha asfáltica de Bonito. Em contrapartida, o Estado, comprometeu-se Reinaldo, investirá mais R$ 1 milhão na mesma área.

Participaram da reunião o diretor-presidente da Fertel, Bosco Martins, o secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Augusto Barbosa Mariano, o procurador-jurídico José Anezi e os deputados estaduais Felipe Orro, Beto Pereira e Rinaldo Modesto, líder do governo na Assembleia Legislativa.

