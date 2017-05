Reinaldo Azambuja defende Pantanal protegido e sustentável economicamente

Durante a abertura do 1º Seminário Internacional Pantanal, Okavango e Everglades – Desafios e Oportunidades -, o governador Reinaldo Azambuja propôs a formação de um grupo de trabalho, envolvendo o poder público, terceiro setor e segmentos da sociedade, para se discutir a preservação do bioma Pantanal.

Para o governador estas ações devem ser integradas entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Na solenidade ainda, Reinaldo Azambuja destacou ações já desenvolvidas pelo Governo do Estado em apoio ao meio ambiente e à produção sustentável, como a regulamentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que tem como meta chegar em 31 de dezembro deste ano com a totalidade dos imóveis cadastrados.

O seminário, promovido pela Ong SOS Pantanal, será realizado também em Cuiabá, e em Brasília, com a proposta de promover uma ampla discussão sobre o turismo, a ocupação econômica, o diálogo de saberes e as possíveis parcerias em favor da construção de caminhos para o desenvolvimento e a proteção do Pantanal.

