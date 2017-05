Reinaldo Azambuja defende cautela antes de mudar o status do Estado para área livre de aftosa

Com o slogan “Vacinação garante bons lucros”, a campanha pretende imunizar mais de 20 milhões de animais em todo o Estado, que possui o quarto maior rebanho do País.

Mato Grosso do Sul possui hoje, status de área livre da aftosa com vacinação, com uma cobertura vacinal superior a 99% do rebanho. Na campanha deste ano, 20 milhões de animais deverão ser imunizados, ou seja 100% do rebanho.

Durante o lançamento oficial da Campanha da febre aftosa, o governador Reinaldo Azambuja afirmou que é preciso cautela no processo de mudança do status de Mato Grosso do Sul.

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruck afirmou que toda a estrutura do governo estará a disposição dos produtores para atingir 100% do rebanho, especialmente na região de fronteira.

O diretor presidente da Iagro, Luciano Chiochetta, afirmou que Mato Grosso do Sul está seguro e acompanha os demais Estados com condições reais para uma possível mudança de status, porém é preciso realizar estudos e adequações no sistema de vigilância.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

