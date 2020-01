Reinaldo Azambuja decreta situação de emergência em Nova Andradina

Fotos: Comunicação da Prefeitura Municipal de Nova Andradina

O governador Reinaldo Azambuja declarou Situação de Emergência em partes das áreas rural e urbana de Nova Andradina, afetadas por chuvas intensas em dezembro, que provocaram a queda da ponte do Anel Rodoviário Fernando Lima de Vasconcelos, sobre o Córrego Umbaracá, impossibilitando o trânsito dos veículos entre a MS-134 e a MS-473. O decreto foi publicado nesta terça-feira (21.1) no Diário Oficial do Estado.

O acidente provocou aumento do fluxo de veículos pesados dentro da cidade, impactando diretamente a vida da população. Nova Andradina também sofreu com o agravamento das erosões, segundo a Coordenadoria de Defesa Civil Municipal.

A Defesa Civil atuou orientando e fazendo o trabalho técnico documental. O reconhecimento de Situação de Emergência abre possibilidade de o poder público pleitear recursos para dar resposta ao desastre.