Reinaldo Azambuja decreta luto de três dias pela morte de Pedro Pedrossian

O governador Reinaldo Azambuja decretou luto oficial por três dias pelo falecimento do ex-governador Pedro Pedrossian, ocorrido na madrugada desta terça-feira, 22, em sua residência, aos 89 anos.

“Pedrossian construiu uma destacada trajetória como homem público, com singular atuação no cenário político de Mato Grosso do Sul”, destaca o decreto nº 36, assinado nesta manhã pelo governador.

A declaração de luto oficial ressalta, ainda, a brilhante trajetória profissional e política do ex-governador de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e ex-senador “e o reconhecimento de sua atuação á frente deste Estado por toda a sociedade sul-mato-grossense”.

Pedro Pedrossian nasceu em Miranda, no dia 13 de agosto de 1928, filho de pais de origem armênia. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, e atuou na antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil em Três Lagoas e Bauru (SP).

Foi senador e governador de Mato Grosso uno (1965/1971), sucedendo a Fernando Correa da Costa. Em novembro de 1980, renunciou ao cargo de senador para assumir o governo de Mato Grosso do Sul, nomeado pelo então presidente da República João Figueiredo. Retornou ao cargo em 15 de março de 1991, eleito pelo voto.

Sílvio Andrade -Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários