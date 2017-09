Reinaldo Azambuja cumpre agenda em Paranaíba e lança pacote de obras de infraestrutura

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda nesta terça-feira (19.9) no município de Paranaíba. A visita começa com a inauguração da indústria de reciclagem Latasa. Lançada em 2015, no início da gestão, o empreendimento está investindo R$ 30 milhões na região e vai gerar cerca de 100 empregos diretos.

A Latasa é parte do Grupo Recicla BR, que agrega ainda as grandes indústrias Stihl e Minas Zinco. Seus 22 centros de coleta, distribuídos em 13 estados, e seus três centros de fundição, sendo dois na cidade de Pindamonhangaba/SP e um em Itaquaquecetuba/SP, a empresa processa mais 200 mil toneladas de alumínio por ano.

Em seguida, Reinaldo Azambuja segue para assinar a autorização de um pacote de obras de infraestrutura, que vai asfaltar diversas ruas do município. De Paranaíba, o governador segue para Chapadão do Sul e Aparecida do Taboado. Confira mais detalhes.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro

