Reinaldo Azambuja consegue a garantia de que não haverá reajuste de pedágio na BR-163

O governador Reinaldo Azambuja ouviu do ministro dos Transportes, Maurício Quintela a garantia de que não haverá aumento da tarifa do pedágio cobrado pela CCR MSVias na BR-163 caso haja revisão no contrato de concessão da via. A empresa pediu à pasta um reequilíbrio contratual, em virtude da queda de 30% no fluxo de veículos nos 845 quilômetros da rodovia, conforme explicou o governador.

Segundo o governador entre os motivos argumentados pela CCR está que na assinatura do contrato havia expectativa de crescimento econômico de 3%, mas a economia mudou, também mudaram o fluxo de tráfego, a questão dos licenciamentos e a fonte de financiamento das obras que foi alterada, já que 70% dos recursos viriam do BNDES e outras fontes do Governo Federal, mas que acabaram não se viabilizando.

Reinaldo Azambuja descartou a possibilidade de retomada da concessão.

A concessionária CCR MSVias paralisou os serviços na BR-163 no último dia 12.

