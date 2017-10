Reinaldo Azambuja comemora aniversário de Figueirão, com entrega obras e anuncio de novos investimentos

O município de Figueirão comemorou, no último final de semana, 14 anos de criação. O governador Reinaldo Azambuja esteve no município para entregar obras e anunciar novos investimentos. São investimentos em saneamento básico, infraestrutura e habitação.

Durante a solenidade o prefeito municipal Rogério Rosalin falou sobre a importância desses investimentos para a população de Figueirão.

O governador ainda visitou a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), obra orçada em R$ 1.547.585,32 e que está sendo executada com recursos dos governos estadual e federal. Também inaugurou a obra de restauração asfáltica de diversas ruas do centro de Figueirão e a sinalização da Rua Cláudia José de Lima, e entregou 50 unidades habitacionais no Residencial Figueira 2, onde foram investidos cerca de R$ 2,8 milhões em recursos federal, estadual e municipal.

No mesmo local da solenidade de entrega das casas, Reinaldo Azambuja assinou autorização para abertura de licitação para obras de drenagem e pavimentação das vias urbanas de Figueirão, projeto orçado em R$ 2,9 milhões.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

