Reinaldo Azambuja autoriza recuperação de 71 mil m² de asfalto em Maracaju

Campo Grande (MS) – “Com planejamento, austeridade administrativa e transparência de gestão, estamos lançando e entregando obras nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul”. As palavras ditas pelo governador Reinaldo Azambuja, na manhã desta segunda-feira (28.8) em Maracaju, marcaram o início imediato das obras de recuperação do asfalto das principais vias da cidade.

Ao todo, 71 mil m² de pavimento serão recapeados. As obras de infraestrutura urbana vão contemplar as avenidas Marechal Deodoro (entre as ruas Benjamin Constant e Franklin Pereira Ribeiro); Mario Corrêa (entre as ruas Apa e Perimetral Airton Senna Da Silva); e Marechal Floriano (entre a rodovia Minianel e a Rua Dois). Os investimentos ultrapassam os R$ 3,3 milhões.

“São investimentos importantes para melhorar a vida das pessoas. É uma alegria retornar a Maracaju para assinar essa ordem de serviço, autorizando a reconstrução, recuperação e sinalização dessas três avenidas. Vamos melhorar o tráfego de veículos e pedestres, além de dar melhores condições de segurança”, garantiu o governador. A obra deve ficar pronta em quatro meses, conforme contrato.

Mais investimentos

Além de autorizar o início da obra de infraestrutura urbana, o governador visitou a obras de saneamento que a Seinfra faz em Maracaju: a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que está 25% concluída. Segundo Reinaldo, a nova unidade fará com que mais de 80% da cidade tenha coleta e tratamento de esgoto. “Um investimento de mais de R$ 7,8 milhões”, falou.

O governador ainda reforçou a aplicação de outros recursos no município. “Daqui a 60 dias vamos entregar a rodovia da Água Fria, de R$ 62 milhões. Também estamos com parceria para resolver problema do BNH, e acabar com aquelas enchentes na região. Estamos licitando uma obra de mais de R$ 4 milhões e nos próximos dias será dada ordem de serviço para uma nova drenagem”, disse.

“Temos parceria na reconstrução do Centro Cultural. O Governo do Estado vai colocar mais R$ 1,5 milhão para concluirmos esse Centro. Tem ainda a construção da nova maternidade do Hospital Soriano Corrêa; R$ 1,5 milhão de investimento de emenda do deputado Geraldo Resende e mais de R$ 1 milhão do Governo do Estado para os equipamentos do pronto socorro”, emendou.

“Nesses dois anos e oito meses de mandato totalizamos mais de R$ 100 milhões de investimentos em diversas áreas, o que mostra responsabilidade”, completou o governador. Para o prefeito de Maracaju, Maurílio Azambuja, as entregas das obras “são esperadas com muita ansiedade pela população”, e os investimentos estaduais “vão melhorar a vida das pessoas”.

