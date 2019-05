Reinaldo Azambuja autoriza pavimentação e restauração de acesso a cooperativa e empresas agrícolas

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja assina nesta sexta-feira (2.5) a autorização de pavimentação e restauração de 2,5 quilômetros em Maracaju – município a 160 quilômetros da Capital. O asfalto irá facilitar o transporte de grãos e o trajeto de funcionários.

Com investimento de R$ 4,6 milhões, serão implantados cerca de 1,7 quilômetro de asfalto no acesso à cooperativa ADM e restaurados outros 800 metros.

A Archer Daniels Midland (ADM) é uma das maiores empresas de agronegócio no Brasil e a via que dá acesso à cooperativa ADM atende também várias outras empresas instaladas na região do município, como a Lar Agroindustrial e a Coama.

Linguiça de Maracaju

Ainda nesta sexta-feira (2.5), Reinaldo Azambuja participa da abertura da 25ª Festa da Linguiça de Maracaju, no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza.

Com caráter filantrópico, a festa gastronômica faz parte do calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul e o Governo do Estado é um dos principais apoiadores.

O evento vai até domingo (5.5), contando com shows das duplas sertanejas Maiara e Maraisa (principal atração), Lucca e Mateus e o DJ Ely Yabu, fenômeno da house music em todo o país.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro