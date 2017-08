Reinaldo Azambuja assina ordem de serviço para pavimentação da MS-450

Com recursos na ordem de 17 milhões e 600 mil reais, o trecho da MS-450 entre Piraputanga e Camisão, com mais de 18 quilômetros de extensão vai ganhar obra de pavimentação asfáltica. Os recursos são do Governo do Estado e a ordem de serviço para o início da reforma já foi assinado pelo governador Reinaldo Azambuja.

A rodovia que se inicia no distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, a Estrada Parque Piraputanga, hoje parcialmente asfaltada, é um dos principais produtos turísticos do Estado.

A obra para melhorias na via, que liga os distritos aquidauanenses, está entre das ações de infraestrutura mais aguardadas pelos moradores e empresários de turismo da região. Conforme o secretário de Estado de Infraestrutura Marcelo Miglioli, Mato Grosso do Sul recebe mais um importante investimento na área.

A assinatura da ordem de serviço para a pavimentação da MS-450 foi realizada nessa terça-feira, dia 15 de agosto.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

