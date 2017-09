Reinaldo Azambuja apresenta cenário social e econômico de MS a novos juízes

O governador Reinaldo Azambuja apresentou nessa segunda-feira, 4 de setembro, durante Curso de Formação Inicial, no Tribunal de Justiça, aspectos econômicos e sociais de Mato Grosso do Sul, além de apresentar as principais ações do Governo do Estado.

O bate-papo com o governador foi direcionado a dezoito juízes substitutos que passam a integrar o quadro da Justiça estadual.

Do total de juízes, apenas cinco são sul-mato-grossenses, os outros são naturais de estados como Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os novos integrantes da magistratura começam a atuar nas comarcas no dia 26 de novembro deste ano.

