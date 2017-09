Reinaldo Azambuja anuncia obra que acabará com falta de água em Inocência e 7,4 milhões em investimentos em Cassilândia

Em agenda pela região Costa Leste do Estado o Governador Reinaldo Azambuja anunciou uma série de investimentos que garantirão qualidade de vida para a população.

Em Inocência, município distante 330 km da Capital, foram mais de R$ 1,4 milhão para obra de perfuração do poço semi artesiano. A obra acaba com um problema que se arrasta por 59 anos e ainda garante o abastecimento de água potável para a população por mais 40 anos.

O governador ainda entregou obras de habitação, infraestrutura urbana e saneamento básico que somam R$ 7.644.055,81.

Já em Cassilândia, onde o Estado está investindo um total de R$ 7,4 milhões, somente nesta segunda-feira, Reinaldo Azambuja autorizou investimentos de R$ 2 milhões para execução de obras de recapeamento e drenagem de várias ruas do município.

Também assinou ordem de serviço para a construção de 48 unidades habitacionais pelo Programa Lote Urbanizado, investimento de R$ 563,2 mil, entregou uma Patrulha Mecanizada, investimento da ordem de R$ 145,5 mil.

O governador ainda vistoriou as obras de construção das pontes de concreto sobre o Rio Cedro, no bairro Bom Jesus, e também na Rua José Rodrigues de Lima, no bairro Isanópolis.

Serão investidos nessas duas pontes de concreto, no total, R$ 2,7 milhões. O governador Reinaldo Azambuja ainda autorizou a recuperação da Estrada das 7 Placas, investimento de R$ 2,5 milhões; restauração do trevo de acesso a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, na rodovia MS-306, obra, orçada em R$ 1,9 milhão.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

