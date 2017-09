Reinaldo Azambuja anuncia obra de poço que acabará com problema de falta de água em Inocência

Em agenda, governador entregou obras de infraestrutura e saneamento básico que ultrapassam R$7,5 milhões e anunciou o fim de um problema crônico que a população sofre há quase 60 anos.

Campo Grande (MS) – Investimento do Governo do Estado de mais de R$ 1,4 milhão para obra de perfuração do poço semi artesiano no município de Inocência acaba com um problema que se arrasta por 59 anos e ainda garante o abastecimento de água potável para a população por mais 40 anos. O compromisso foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja, nesta segunda-feira (18.9), em agenda no município onde entregou obras de investimentos em habitação, infraestrutura urbana e saneamento básico que somam R$ 7.644.055,81.

Reinaldo Azambuja confirmou que vai investir na construção do poço com previsão de vazão 150m3/h e profundidade 700m no município, porque entende que a população não pode ficar refém da falta de água como é comum no município. Além de garantir o abastecimento de água, o governador entregou mais qualidade de vida aos moradores de Inocência com a conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade de 10 L/s, duas estações elevatórias, linhas de recalque, emissário, 5.927 m de rede coletora de esgoto para 310 ligações domiciliares de esgoto, com investimentos de R$ 2.947.497,63.

“Entendo que aplicar recursos públicos em saneamento básico é poder economizar em investimentos na área da saúde. Cada um real que colocamos em obras de saneamento, economizamos quatro reais na saúde”, disse.

Para o prefeito José Arnaldo Ferreira de Melo, a obra mais importante para Inocência que o governador anunciou é da perfuração de mais um poço semi artesiano. “A gente corria risco de ficar sem água por mais de 60 dias. Esse anúncio demonstra a sensibilidade do governador que pensa pela necessidade da população”, comemorou.

Na passagem pelo município, Reinaldo Azambuja também visitou o loteamento Osvaldo Faria de Souza, onde serão construídas 30 unidades habitacionais do Programa Lote Urbanizado em parceria com a prefeitura. Neste projeto, o Governo do Estado empregou R$ 292.789,01 e o município doou terrenos.

“Projetos que garantam a moradia é o resgate da dignidade das pessoas que saem da insegurança do aluguel para investir na casa própria”, ponderou. Com essas 30 casas do Lote Urbanizado, o Governo do Estado totaliza 119 novas moradias em Inocência, sendo 40 no distrito de São Pedro, 36 no Jardim dos Estados e mais 13 casas rurais.

Além das casas, o Governo do Estado entregou obra de pavimentação e drenagem nos bairros Jardim Bom Jesus, Jardim Pantanal e Jardim Alvorada, numa área que atinge 10.719,22m², totalizando R$ 1.461.588,14 de investimentos estaduais; também foi assinada a ordem de serviço da obra de execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na rua Albertina Garcia Dias – entre Travessa Urota Garcia Maia e avenida Três Lagoas, com investimentos de R$ 482.181,03. O governador autorizou o início da licitação para obras de infraestrutura em diversas outras ruas da cidade que devem receber R$ 2 milhões em recursos do Estado.

O Governo também entregou, nesta segunda-feira, o escritório de Atendimento ao Cliente da Sanesul, incluindo móveis, que somaram R$ 459.180,25 de investimentos.

“Nós temos parcerias nos 79 municípios de MS, aqui em Inocência nós contabilizamos mais de R$ 14 milhões, considerando obras em infraestrutura, habitação, saneamento básico, educação, recuperação de rodovias estaduais e vicinais”.

“Reinaldo Azambuja tem uma postura de gestor que observa a necessidade do cidadão e do município, não levando em consideração a legenda partidária dos prefeitos. Essa é uma característica de gestores sérios”, concluiu o prefeito.

Também participaram das agendas de entregas dos investimentos para Inocência a vice-governadora, Rose Modesto, e o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, além dos deputados Beto Pereira, Paulo Corrêa e Felipe Orro.

Beatricce Bruno e Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

