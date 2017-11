Rei saudita nomeia ministro da Economia e chefe da Guarda Nacional, após prisões

O rei da Arábia Saudita, Salman, nomeou novas autoridades para o lugar de um poderoso príncipe e de um ex-ministro, aparentemente detidos em uma operação policial em larga escala no país. A agência estatal saudita divulgou imagens nesta segunda-feira da posse do novo chefe da Guarda Nacional, Khalid bin Ayyaf al-Muqrin, e do novo ministro da Economia e do Planejamento, Mohammad al-Tuwaijri.

O príncipe Miteb bin Abdullah, que durante anos comandou a Guarda Nacional, e Adel Fakeih, que comandou o Ministério da Economia, teriam sido ambos presos como parte de uma investigação contra a corrupção liderada pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. As prisões começaram no fim do sábado. Onze príncipes e 38 autoridades e empresários teriam sido detidos e estariam retidos em um hotel cinco estrelas na capital, Riad.

Já a companhia comandada pelo príncipe Alwaleed bin Talal buscou dar garantias a investidores, após a ação da empresa recuar fortemente com a prisão dele. A Kingdom Holding afirmou em comunicado que o governo deu seu "voto de confiança" e que a companhia tem uma estratégia de investimentos e operações globais.

O príncipe Alwaleed é o presidente da companhia, que tem investimentos em Twitter, Apple, Lyft, Citigroup e em cadeias de hotel como Four Seasons, Movenpick e Fairmont.

O executivo-chefe, Talal al-Maiman, afirmou que a companhia, que gerencia mais de US$ 125 bilhões em investimentos pelo mundo, está concentrada em suas "responsabilidades inabaláveis" com os acionistas. A companhia, cuja ação recuou 7,5% no domingo, não se referiu à prisão de seu presidente. Fonte: Associated Press.