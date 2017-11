Regularização fundiária beneficia moradores do loteamento Bosque do Carvalho

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado vai regularizar a situação das moradias de 161 famílias do loteamento Bosque do Carvalho. A ação é devido à aprovação da Lei nº 5084 de 07 de novembro de 2017. O núcleo habitacional formado há 20 anos foi desapropriado e a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) vai celebrar com os moradores contrato de compra e venda, com descontos nos valores a serem pagos que devem chegar a 70%.

No início do ano representantes do loteamento solicitaram a regularização, e atendendo ao pedido, a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, designou uma equipe de fiscalização social ao local para realizar um levantamento técnico-social e identificar o perfil de cada morador, e assim elaborar uma proposta para a implantação da regularização fundiária.

Na semana passada 129 famílias do Portal Caiobá II receberam as escrituras de suas moradias já quitadas gratuitamente. Na ocasião, o governador Reinaldo Azambuja recebeu agradecimentos e elogios da oposição e de entidades ligadas ao movimento social, pela “decisão política” e sem coloração partidária para beneficiar famílias de baixa renda com a regularização dos imóveis. Para muitos, sonho que começou há décadas e somente agora foi concretizado.

A solenidade de assinatura de contratos do Bosque do Carvalho acontece nesta terça-feira (21.11), às 18h30, no Cras Margarida Simões Correia Neder s/n° (esquina com rua Marquês de Herval no bairro Futurista).

Rosana Moura – Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab)

Foto: Jessica Barbosa