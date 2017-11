Reguladores de Nebraska decidem hoje se aprovam novo trecho de oleoduto

Os reguladores do Estado de Nebraska, nos Estados Unidos, devem decidir nesta segunda-feira se aprovarão uma rota para uma nova parte do oleoduto Keystone, chamada Keystone XL. É o último entrave regulatório que a operadora do projeto, a TransCanada Corporation, precisa superar.

No projeto do Keystone XL, o oleoduto cruzaria partes dos Estados de Montana, Dakota do Sul e a maior parte de Nebraska. Caso seja aprovado pela Comissão de Serviços Públicos de Nebraska, o projeto receberia um impulso para ser colocado em prática.

Keystone XL foi rejeitado pela administração Barack Obama em 2015, sob alegações de que o projeto aumentaria a poluição. Em março, o presidente Donald Trump reviveu o projeto, concedendo permissão.

Na semana passada, um trecho já existente do oleoduto de Keystone registrou um vazamento de óleo estimado em 210 mil barris, mas o fato não poderá ser levado em consideração pela Comissão de Nebraska. Por lei, a segurança de oleodutos e riscos de vazamento são responsabilidade federal, portanto a Comissão está proibida de contabilizar o incidente da última sexta-feira. Fonte: Associated Press.