Reguladores de Nebraska aprovam construção de novo trecho de Keystone

Reguladores do Estado de Nebraska aprovaram nesta segunda-feira o projeto de construção de uma nova parte do oleoduto Keystone, chamada Keystone XL. Por 3 votos a 2, a Comissão de Serviços Públicos de Nebraska removeu o último entrave regulatório que a operadora do projeto, a TransCanada Corporation, precisava superar.

Desde que foi proposto, em 2008, o Keystone XL enfrentou oposição da parte de proprietários de terra e ativistas, o que atrasou o projeto durante anos. Em 2015, a gestão Barack Obama rejeitou a construção do oleoduto sob alegações de que ele aumentaria a poluição. Neste ano, no entanto, o presidente Donald Trump reviveu o projeto e concedeu permissão para que ele fosse levado adiante.

Apesar de aprovado pela Comissão, o oleoduto ainda precisa da aprovação dos órgãos estaduais de Nebraska. Opositores também podem levar o projeto à Corte estadual, o que levaria a mais um adiamento.

Outras questões ainda permeiam o Keystone XL, inclusive se há demanda suficiente pelo oleoduto. Fonte: Dow Jones Newswires.