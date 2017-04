Regras do visto EB-5 irão mudar a partir de 28 de abril

O visto EB-5, programa que permite a empreendedores estrangeiros moradia e residência permanentes e legais nos Estados Unidos, através de investimentos, vai mudar de regra a partir de 28 de abril deste ano. Antes, o valor que era de U$ 500 mil dólares, vai saltar para U$ 1,3 milhões.

Mesmo diante da oportunidade, o advogado Daniel Toledo, especializado em direito de imigração e diretor da Loyalty, consultoria que atua há 11 anos no segmento de obtenção de vistos e transferências de executivos, explica que não é possível investir em qualquer lugar. O montante aplicado deve atender a critérios legais muito restritos e destinados a polos previamente aprovados pelo governo, e ainda a gerar empregos, fomentar o crescimento e o desenvolvimento nos Estados Unidos. Além disso, uma pesquisa minuciosa é feita em nome do solicitante e anexada ao processo para comprovar idoneidade e origem legal do dinheiro investido.

Para auxiliar o cliente nesta jornada de forma estratégica, Daniel explica que a consultoria realiza uma análise sobre o perfil do investidor para apresentar algumas das oportunidades disponíveis. “ Alguns preferem investimentos em projetos do governo, outros buscam algo mais arrojado, porém com a mesma segurança. Buscamos adequar o processo às necessidades para que ele possa acompanhar de perto a evolução de cada parte do projeto”, destaca o advogado.

Uma equipe composta por economistas, contadores e administradores de empresa se dedicam para estrutura o plano de negócios. Geralmente, este trabalho necessita de 15 a 25 dias. Mesmo que amaior vantagem é a possibilidade de obtenção do Green Card, há projetos com remuneração alta, em torno de 6% a 8% ao ano e consequentemente o risco também é alto. Mas a Loyalty prefere direcionar seus clientes para rentabilidades menores, porém com garantias reais e maior solidez”, explica Toledo.

Daniel lembra que só nos últimos dois anos foram 18 processos de EB-5. “Em 2017, até o mês de março, tivemos mais cinco. Acreditamos que mesmo com as mudanças, não haverá redução expressiva no número de investidores”, avalia Toledo.

Há momentos em que excelentes projetos são lançados no mercado e suas cotas somem rapidamente porque tanto suas garantias, quanto sua rentabilidade são ótimas. “Por isso, é importante que o investidor estreite o relacionamento com o profissional da sua confiança e deixe o capital disponível para investimento imediato. Em casos de reprovação, o dinheiro investido em taxas e honorários é perdido, mas o montante retorna. Justamente por isso a escolha do projeto é fundamental”, destaca o advogado.

Criado em 1990 pela Lei de Imigração e Nacionalidade (INA), o programa garante após um ano a concessão do Green Card provisório para o requerente, cônjuge e filhos, sendo que o definitivo sai em dois anos. “A maioria destes investidores buscam com este recurso a possibilidade de viver nos Estados Unidos com maior tranquilidade e sem a necessidade de estar atrelado ao resultado de alguma empresa, assim como é exigido em vistos L1 e E2 por exemplo”, conclui.

