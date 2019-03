Registros de crimes caem no Rio durante o carnaval

O Instituto de Segurança Pública (ISP) informou (7) que os indicadores criminais caíram durante o carnaval deste ano no Rio . Segundo o ISP, os homicídios dolosos tiveram queda de 33%: foram 58 no carnaval deste ano e 86 no do ano passado.



Os roubos de rua caíram 16%: 1.527 em 2018 e 1.289 em 2019. Os roubos de veículos tiveram pequena redução: de 589 no carnaval do ano passado caíram para 586 no deste ano.



Segundo o governo do Rio de Janeiro, os números ainda precisam ser auditados.

A Secretaria de Policia Militar do Rio mobilizou 10.840 policiais e 1.056 durante os dias de folia. Foram feitas no período 398 prisões e 80 apreensões de adolescentes envolvidos em crime, além do recolhimento de mais de 60 armas.