Regionalização da saúde ganha com a construção e ampliação de hospitais por todo o Estado

Desde que assumiu o seu mandato em 2015, o governador Reinaldo Azambuja vem apostando na lógica da regionalização da saúde, construindo e ampliando hospitais em pontos estratégicos de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, o Hospital Regional está em fase de edificação. Já em Dourados, foi publicada licitação com a empresa que fará os trabalhos.

Em Campo Grande, o hospital do Trauma está em conclusão 21 anos após o início da obra e deverá ser entregue no início de 2018, e o hospital de Câncer Alfredo Abrão teve concluída a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o laboratório de diagnóstico e serão retomados os trabalhos na enfermaria. Obras que segundo o governador, associadas a política de regionalização irão desafogar o atendimento na Capital.

Após realizar mais de 37 mil procedimentos oftalmológicos e 25 mil cirurgias eletivas, a Caravana da Saúde iniciará uma nova etapa de atendimentos a pacientes de todo MS.

Além da Caravana e dos novos hospitais, o Governo do Estado tem investido no aparelhamento de diversas unidades de atendimento por todo Mato Grosso do Sul. Também dobrou o número de leitos de UTI regionais em relação à oferta existente em 2015.