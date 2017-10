Regiões de Vêneto e Lombardia realizam plebiscito domingo sobre maior autonomia

Duas das regiões mais ricas da Itália, Lombardia e Vêneto, realizam plebiscitos neste domingo para averiguar se a população aprova ou não uma maior autonomia em relação ao governo italiano.

Lombardia e Vêneto querem maior autonomia, não independência, diferente das ambições da Catalunha em relação a Espanha.

Os presidentes regionais das duas localidades fazem campanha sobre os benefícios econômicos de diminuir a autoridade de Roma. Mas questões de identidade também desempenham um papel importante, particularmente Vêneto, aonde uma ala política nunca desistiu de uma secessão, mesmo que esses esforços tenham sido abandonados há muito tempo pela Liga do Norte, que governa a região.

Os dois líderes de Lombardia e Vêneto enfatizaram a natureza legal do plebiscito aprovado pela Justiça da Itália, em contraste com o plebiscito da Catalunha.

Mesmo assim, os esforços por autonomia são uma ameaça à autoridade de Roma. Juntas, Vêneto e a Lombardia representam 30% do Produto Interno Bruto (PIB) da Itália, e cerca de um quarto do eleitorado do país. Fonte: Associated Press.