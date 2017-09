Regiões afetadas por furacão em Houston podem conter lama contaminada

Moradores das regiões que foram inundadas após a passagem do Furacão Harvey em Houston, no estado norte-americano do Texas, temem que suas casas possam conter lama contaminada com uma substância associada ao câncer e problemas de gestação.

A Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos disse que uma quantidade desconhecida de dioxinas pode ter contaminado as águas da região.

A EPA ordenou que os responsáveis pelas áreas ajam imediatamente para impedir que os poluentes se espalhem. A agência disse que uma amostra coletada por uma equipe de mergulho mostra que os níveis de dioxinas nesses áreas são 2.300 vezes maiores que o nível que exige esforços de limpeza. Fonte: Associated Press.

