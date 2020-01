Regina Duarte se reúne com Bolsonaro para definir se assume Cultura

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que Regina terá liberdade para fazer as mudanças que ela quiser caso aceite assumir a Secretaria Especial - Foto: Carolina Antunes/PR

A atriz Regina Duarte se reúne nesta quarta-feira, 29, com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. À imprensa, Regina disse que não poderia dizer se aceitou ou não o convite para assumir a Secretaria da Cultura porque "o protocolo não permite isso". Ela deve dar uma resposta ao presidente ainda nesta quarta.

"Para o sim, para o não, para o talvez, preciso de vocês. Ih, rimou, né? Para o sim, para o não ou para o talvez, preciso de vocês", disse ela a jornalistas. Questionada sobre o que pretende fazer na Cultura, Regina afirmou que "é cedo".

Ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Regina terá liberdade para fazer as mudanças que ela quiser caso aceite assumir a Secretaria Especial.

"Para mim seria excepcional, para ela, ela tem a oportunidade de mostrar realmente como é fazer cultura no Brasil. Ela tem experiência em tudo que vai fazer. Precisa de gente com gestão ao seu lado, tem cargo para isso, vai poder trocar quem ela quiser lá sem problema nenhum. Então tem tudo para dar certo a Regina Duarte", disse Bolsonaro.