Região metropolitana de Vitória registra primeira morte por febre amarela

A região metropolitana de Vitória registrou a primeira morte por febre amarela. De acordo com a Secretaria de Saúde do Espírito Santo, o óbito foi identificado no município de Cariacica.

Este ano, até a última sexta-feira (24), o órgão recebeu 344 notificações de suspeita da doença, sendo que 73 foram descartadas. Do total de 271 casos, 115 foram confirmados para febre amarela silvestre. Desses, 37 evoluíram para morte – cinco em Muniz Freire, quatro em Brejetuba, quatro em Colatina, três em Irupi, dois em Ibatiba, dois em Itarana, dois em Laranja da Terra, dois em Pancas, dois em Afonso Cláudio, dois em Conceição do Castelo, dois em Domingos Martins, dois em Santa Maria de Jetibá, um em São Roque do Canaã, um em Vargem Alta, um em Conceição da Barra, um em Cariacica e um em Aracruz.

“Os óbitos atualizados são de casos anteriores, que tiveram a investigação concluída nessa data”, informou a secretaria.

Ainda de acordo com o boletim, os 115 casos confirmados são dos prováveis municípios: Ibatiba (19), Colatina (16), Brejetuba (9), Conceição do Castelo (8), Muniz Freire (7), Pancas (5), Laranja da Terra (5), Afonso Cláudio (5), Baixo Guandu (4), Itarana (4), São Roque do Canaã (4), Castelo (3), Irupi (3), Itaguaçu (3), Domingos Martins (3), Cachoeiro de Itapemirim (2), Santa Maria de Jetibá (2), Iúna (1), Marilândia (1), Fundão (1), Ibiraçu (1), Aracruz (1), Serra (1), Santa Leopoldina (1), Vargem Alta (1), Santa Teresa (1), Ibitirama (1), Alfredo Chaves (1), Cariacica (1) e Conceição da Barra (1).

“Com isso, há 156 casos em investigação com quadro indicativo também de leptospirose, febre maculosa, dengue e outras doenças com sintomas semelhantes”, concluiu o órgão, em nota.

Cobertura Vacinal

Segundo informações enviadas pelos municípios, 2.596.368 pessoas foram imunizadas contra a febre amarela em todo o Espírito Santo. O número representa uma cobertura vacinal de 72,56% da população do estado. Foram distribuídas, até o momento, 3.332.030 doses.

Macacos

A secretaria informou ter recebido a notificação de mortes de macacos em um total de 52 municípios, dos quais 21 tiveram amostras confirmadas para febre amarela: Afonso Cláudio, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Guarapari, Ibatiba, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Pancas, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana e Vitória.

