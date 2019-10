Região metropolitana de Santiago passa por novo toque de recolher

A capital do Chile, Santiago, passa hoje (21) por novo toque de recolher, que vai das 20h desta segunda às 6h da terça-feira. A medida tem sido tomada com o início de protestos relacionados ao aumento dos preços das passagens do transporte público.

Por votação unânime, o Senado chileno aprovou hoje, projeto de lei anunciado pelo governo que permite ao presidente Sebastián Piñera revogar o aumento das tarifas. A votação teve 39 votos a favor, sem abstenções ou votos contra, estando pronta para se tornar lei. O projeto foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, com o voto favorável de 103 deputados e um voto contrário.

Protestos

Após o aumento nos preços das passagens do metrô, a capital chilena começou a enfrentar protestos na última quinta-feira (17). Manifestantes reclamam também da desigualdade social, e dos altos preços de serviços de saúde e educação e dos baixos salários.

As manifestações violentas levaram o governo a decretar toque de recolher. Santiago e outras 4 regiões proibiram o livre trânsito de pessoas.

A prefeitura de Santiago confirmou hoje que 11 pessoas foram mortas nos confrontos. A polícia chilena informou que 819 pessoas foram detidas ontem (20) e que 67 policiais foram feridos. Desde o início dos confrontos, mais de 1400 pessoas foram detidas.

Com informações da TVN. emissora pública de televisão do Chile.