Região da Grande Dourados recebe ação do II Ciclo Estadual de Debates sobre direitos da criança e do adolescente

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) deu início nesta semana, em Dourados, ao II Ciclo Estadual de Debates, envolvendo os conselheiros tutelares e também os conselheiros municipais de direitos da criança e do adolescente. Ao participar do evento realizado no auditório da Prefeitura na segunda e terça-feira, a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre, destacou o importante papel que é a atuação dos conselheiros na sociedade local, absorvendo demandas importantes e dando encaminhamentos sempre pensando no melhor para a criança e também para o adolescente atendido, bem como suas famílias. A próxima ação será em Nova Andradina, de 22 a 24 deste mês.

Secretária Elisa Cleia, ao centro de vestido, prestigiou a abertura do evento

O II ciclo de debates tem também a finalidade de aprofundar o conhecimento dos conselheiros, afirmando os direitos fundamentais de crianças e adolescentes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A ação conta com a participação direta de técnicos da Superintendência da Política de Direitos Humanos, da Sedhast.

A abordagem no evento é voltada à construção de diagnósticos sobre a realidade de violações ocorridas em nosso Estado, buscando o ressarcimento de direitos, bem como visa ainda a instrumentalização e orientação dos conselheiros no exercício da profissão, para que possam atuar mediante a prática, atribuições e competências que lhes conferem, aperfeiçoando e aprimorando sua atuação.

Participantes do ciclo de debates nesta terça-feira

Até dezembro mais oito regiões do Estado receberá o evento. Cada município tem uma vaga para Conselho Tutelar, uma vaga para conselheiro municipal de defesa dos direitos da criança e do adolescente, uma para secretário executivo do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e uma vaga para técnico do órgão gestor.

Também participaram da abertura do evento em Dourados Shirley Flores Zarpelon, da Secretaria Municipal de Assistência Social; Ana Lúcia Américo, superintendente da SUPDH; Simone Brasil, do Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto; Patrícia Brito, do Instituto Fuzzi, e Auzenir Caetano e Jesus Caetano, auditores fiscais do trabalho. Informações sobre como participar do II Ciclo Estadual de Debates podem ser obtidas pelo telefone (67) 3324-1148.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Fotos: divulgação