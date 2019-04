Reformas estruturantes e respeito ao meio ambiente marcam 100 dias do segundo mandato de Reinaldo Azambuja

Campo Grande (MS) – O segundo mandato do governador Reinaldo Azambuja chega aos seus primeiros 100 dias, marcado por reformas estruturantes para manter o desenvolvimento regional, e respeito ao meio ambiente com medidas duras, porém fundamentais.

Entre as principais medidas as profundas reformas administrativas e fiscais implementadas, como reinstituição da jornada de 8 horas diárias em toda a administração pública, o que garantirá eficiência e um melhor atendimento à população. Sem falar que a medida também busca cumprir rigorosamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, reduzindo gastos com pessoal.

Neste segundo mandato, Reinaldo busca ainda o cumprimento de um plano de governo aprovado nas urnas, que estabelece como prioridade: o fortalecimento das estruturas de segurança, o crescimento do aprendizado medido pelo Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), a atração de investimentos para gerar emprego e a conclusão da regionalização da saúde.

Para isso, o governador quer fortalecer a parceria com os prefeitos, que foi positiva no primeiro mandato, e concluir todas as obras em execução e em licitação, incluindo os hospitais regionais de Três Lagoas e Dourados.

Porém, o governador defende que para manter os investimentos e o nível de crescimento de Mato Grosso do Sul, que alcançou o maior índice de desenvolvimento do país nos últimos anos, é preciso a efetivação das reformas estruturantes propostas pelo governo federal.

Nestes primeiros 100 dias, acompanhando a tendência mundial em políticas de preservação dos recursos pesqueiros, Reinaldo ainda decretou a cota zero para a pesca esportiva e publicou decreto que protege os rios Formoso e da Prata, em Bonito e Jardim, exigindo ações de manejo e conservação do solo nas propriedades rurais da região.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)