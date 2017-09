Reforma tributária nos EUA é mais necessária do que nunca, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou hoje sua conta no Twitter para defender uma reforma tributária no país. Segundo ele, com a destruição causada pelos furacões Irma e Harvey, é crucial que o Legislativo avance no tema. "Com a devastação do Irma e do Harvey, os cortes de impostos e a reforma tributária são mais necessários do que nunca. Vamos, Congresso!", escreveu ele.

Trump afirmou que o processo para aprovar o "maior pacote de corte de impostos e reforma tributária da história do nosso país começará em breve".

O presidente ainda informou que pretende viajar ao Estado da Flórida nesta quinta-feira para se reunir com funcionários envolvidos na emergência causada pelas inundações.

