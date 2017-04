Reforma tributária "levará meses" para ocorrer, diz Spicer

O secretário de Imprensa da Casa Branca, Sean Spicer afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer muito realizar a aguardada reforma tributária, mas que a medida "levará meses" para ocorrer".

Em entrevista para o Newseum, instituição que pesquisa a imprensa norte-americana, Spicer disse que a reforma tributária é necessária, pois não ocorre desde 1986 no país.

O porta-voz de Trump também usou o momento para desculpar-se novamente pelas declarações dadas ontem durante coletiva de imprensa na Casa Branca, em que comparou as ações de Adolph Hitler durante a Segunda Guerra Mundial com as de Bashar Al-Assad na Síria. Ontem, ele disse que "nem mesmo Hitler usou armas químicas".

"Eu errei, minhas palavras são imperdoáveis, decepcionei o presidente", disse hoje Spicer.

O porta-voz ainda falou sobre o papel da China na questão da Coreia Norte, afirmando que o país pode ter "papel fundamental" na resolução das tensões, que envolvem os EUA. "Trump e Xi Jinping tiveram boas conversas sobre a Coreia do Norte", afirmou.

