Reforma Previdenciária é tema da próxima edição do projeto “ESA Vai ao Interior”

“Reforma Previdenciária – principais aspectos” será o tema da próxima edição do projeto “ESA Vai ao Interior”. O evento será realizado na cidade de Paranaíba, nesta terça-feira, às 19 horas.

O palestrante será o advogado Marcos de Castro, que é atuante na área do Direito Previdenciário, Bacharelado em Direito pela Universidade Uniderp; Pós-Graduado em Direito Previdenciário pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus; Professor universitário, Membro da Comissão de Direito Previdenciário; Membro da Academia de Direito Processual em Mato Grosso do Sul e autor de vários artigos jurídicos. As inscrições podem ser feitas no site da ESA/MS.

O evento, que tem carga horária de 4 horas/aula, acontecerá na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – Avenida João Rodrigues de Melo – Jardim Santa Mônica.

Mais informações pelos telefones (67) 3668-2908 ou 98111-0970.