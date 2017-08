Reforma política deve ser votada nesta semana na Câmara dos Deputados

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) questionará os principais pontos da reforma política que deve ser votada nesta semana na Câmara dos Deputados. A velocidade nas discussões e votação da matéria não é saudável para a democracia. Com o objetivo de garantir as novas regras para o pleito do próximo ano, muitos parlamentares tentam legislar em benefício próprio e não para o aprimoramento deste falido sistema político.

Para Dagoberto, as mudanças devem consolidar a democracia. "O sistema do Distritão em que o mais votado ganha a eleição pode acabar personificando ainda mais a política. Isso até poderia me beneficiar, mas não garante a necessária pluralidade que a democracia precisa. Sou contra essa proposta", afirmou Dagoberto.

Ainda de acordo com o parlamentar, o financiamento público das campanhas é necessário para evitar abusos de poder econômico. "As eleições precisam ficar mais baratas e o estabelecimento de um fundo público para financiá-las é necessário. Se não, apenas os mais ricos serão eleitos. Discordo dos R$ 3,6 bilhões, mas de todo modo esse fundo é necessário para garantirmos mais equilíbrio de forças nos processos eleitorais", declarou Dagoberto.

Além dessa importante votação, Dagoberto participa de reuniões em comissões e aguarda a nova denúncia que será apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer. Enquanto o presidente e diversas outras figuras políticas não forem investigados, a crise política e econômica continuará.

